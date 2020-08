Inter, tutti i numeri della LuLa: Lautaro meglio di Lewandowski, Lukaku ad un gol dal record di Ronaldo

Ad una sola gara dal termine della stagione, la finale di Europa League contro il Siviglia, l’Inter ha già (più di) una certezza da cui ripartire per la prossima stagione. Una delle principali, però, riguarda la coppia d’attacco: Lautaro Martinez e Lukaku, la famosa LuLa, infatti, ha letteralmente dominato in lungo e in largo, sia in Italia che in Europa. Numeri alla mano non è stata la coppia gol più prolifica, ma indubbiamente è una delle più forti d’Europa. In due, l’argentino ed il belga sono saliti a quota 54 reti, frutto delle rispettive doppiette centrate contro lo Shakhtar Donetsk. Sono stati autori, quindi, di poco meno della metà dei gol totali siglati dall’intera squadra (111) in tutte le competizioni di questa stagione.

Lautaro Martinez – Il Toro è stato fin dall’inizio l'”uomo dei gol veloci”. In tantissime occasioni, infatti, è stato lui a sbloccare le partite dell’Inter, e spessissimo entro la prima mezz’ora di gioco. Dopo una fase del campionato piena di difficoltà, ora è tornato ai fasti dei mesi scorsi. Con quello di ieri, poi, è salito a quota 13 reti entro i primi 30 minuti, superando anche Robert Lewandowski, fino a ieri primo a quota 12. Nelle ultime gare della stagione si deciderà il vincitore. Lautaro, tra l’altro, ha raggiunto anche Luis Suarez a quota 21 gol stagionali. Ora solo Gabriel Jesus (23), Sergio Agüero (23) e Leo Messi (31) hanno segnato di più tra i sudamericani che giocano nei 5 campionati top d’Europa.

Lukaku – Nonostante una gara non brillante come le ultime, contro lo Shakhtar Big Rom è riuscito a piazzare comunque una doppietta. Ed ora, il record di gol in una singola stagione con la maglia dell’Inter è lì: Ronaldo il Fenomeno arrivò a 34, Romelu è a 33 con una finale da giocarsi. Quale motivazione migliore per scendere in campo?

