Inter, ufficiale la sospensione del campionato di Serie A: il comunicato dei nerazzurri

Dopo le prime conferme delle ultime ore delle ultime ore, è arrivata l’ufficialità anche da parte dell’Inter. I nerazzurri infatti, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, hanno annunciato la sospensione del campionato di Serie A diffondendo quanto decretato dal Consiglio Federale. Questo, nel dettaglio, il comunicato ufficiale.

“Il Consiglio Federale visto il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da CODIV-19”; visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; preso atto della sospensione sino al 3 aprile 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto del 9 marzo 2020; visto l’art. 27 dello Statuto Federale delibera di sospendere sino al 3 aprile 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della FIGC”. Ne consegue la sospensione del corrente Campionato di Serie A TIM per il periodo suddetto”

