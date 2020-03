Inter, un giovanissimo nel mirino: è Beyaz, il “Messi di Turchia”

Un paragone roboante ma che racconta a pieno le aspettative custodite nei confronti di un talento giovanissimo ma già pronto a presentarsi agli occhi del grande calcio. Parliamo di Omer Beyaz, trequartista classe 2003, considerato come il Messi di Turchia. E’ riuscito a mettersi in mostra all’Al Kass International Cup, un torneo prestigioso riservato alle migliori Under 17.

L’Inter lo segue con attenzione insieme ai principali club europei e segue da vicino le orme del piccolo talento del Fenerbahce, aggregato alla prima squadra ma ancora in attesa del debutto. Ha firmato il suo primo contratto da professionista ed è già in scadenza: in quest’ottica sta valutando l’idea di partire e, secondo Calciomercato.com, tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche quella nerazzurra. Con l’Inter anche il Bayern Monaco, il Real Madrid ed il Barcellona che hanno scelto di seguirlo con insistenza. I talent scout l’hanno inserito un gradino più in alto rispetto ad Esposito ed Ansu Fati, ma solo il tempo ci dirà se la loro intuizione era giusta.

