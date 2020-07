Inter sprecona, quanti punti persi da situazioni di vantaggio

La gara contro l’Hellas Verona è solo una delle tante in cui l’Inter ha perso punti da situazioni di vantaggio. Nonostante sia riuscita a rimontare lo svantaggio per 1-0 con la rete di Candreva e l’autogol di Dimarco, i nerazzurri nel finale hanno subito il gol di Veloso. Non è la prima volta che accade e i motivi possono essere tanti, ma sicuramente la prossima sessione di mercato deve portare all’Inter quegli innesti che mancano per evitare di cadere in queste trappole.

Come riporta SkySport, i nerazzurri, in questa stagione, hanno perso ben 20 punti, nonostante partissero in situazioni di vantaggio. Un dato che fa pensare, soprattutto perché 20 punti son tanti e a questo punto della stagione, almeno la metà avrebbero fatto davvero bene all’Inter che si ritrova quarta ad 1 punto dall’Atalanta, 3 dalla Lazio e 10 dalla Juventus.

