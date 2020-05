Inter, Veron ricorda Mancini: “Per me era come un fratello, ma che rompiscatole in allenamento!”

Nel corso di una diretta su Instagram, l’ex centrocampista dell’Inter Juan Sebastian Veron ha riavvolto il nastro dei ricordi legati alla sua esperienza in Italia. Tra i tanti argomenti toccati anche il rapporto con Roberto Mancini, ex compagno della Brujita e suo ex allenatore ai tempi dei nerazzurri.

MANCINI – “Ho la maglia di Mancini, gliela chiesi a San Siro. Per me è stato un fratello, ma in allenamento era un rompiscatole. Ora per fortuna l’età lo ha calmato, ma era meglio evitare di allenarsi con lui. Per me è sempre stato un esempio: concentrato dall’inizio alla fine, non mollava mai di un centimetro”.

GIOVANI – “Ambientarsi o integrarsi non è facile, anche se grazie ai social oggi si può restare in contatto con amici e parenti. Bisogna avere pazienza ed imparare subito quella che è la cultura del Paese. Conoscere la città ed anche i tifosi: quando sono arrivato in Italia ho dovuto apprendere la lingua italiana perché non c’era nessuno con cui parlare spagnolo”.

