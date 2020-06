CdS – Inter e Volvo, la partnership continua: l’azienda automobilistica presente anche con il Triplete

Dall’ingresso di Suning nel panorama nerazzurro, fioccano accordi commerciali con partner di ogni tipo, dall’ingente liquidità da investire nel progetto Inter. Uno di questi è sicuramente Volvo, casa automobilistica svedese che dal 2017 fornisce auto allo staff tecnico ed ai giocatori nerazzurri; secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo è destinato a continuare.

Volvo, presente come sponsor commerciale anche nella stagione del Triplete, è tornata a far parte del mondo nerazzurro quando sulla panchina di San Siro sedeva Luciano Spalletti. Nonostante il contratto tra le parti sia in scadenza al termine di questa stagione, non ci sono preoccupazioni su un rinnovo, che arriverà nelle prossime settimane: Inter e Volvo continuano a guidare sulla stessa strada.

