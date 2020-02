Inter Women, Aprile introduce il derby: “Più consapevolezza e fiducia rispetto all’andata”

Giornata speciale quella di domani per Inter e Milan: le formazioni femminili scenderanno in campo infatti per il derby di Milano, una gara dal profumo sempre particolare. A proposito di giornate da ricordare, ai microfoni di Inter TV il numero uno delle nerazzurre Roberta Aprile ha analizzato nel dettaglio le sensazioni in vista della sfida di domenica contro la formazione rossonera.

“Rispetto al derby di andata – racconta Roberta Aprile a Inter TV, come evidenziato sul sito ufficiale dei nerazzurri – abbiamo maggiore consapevolezza nei nostri mezzi, ci conosciamo meglio tra di noi e le ultime due vittorie ci hanno dato fiducia. Abbiamo iniziato bene questo girone di ritorno e speriamo di poter continuare così”. Inter e Milan nella giornata di domani si sfideranno, alle 12.30, allo stadio “Brianteo” di Monza. Pomeriggio speciale per nerazzurre e rossonere, in un match ricco di adrenalina.

