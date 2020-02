Inter Women – Regina Baresi: “Il cuore che abbiamo messo conta più di tutto”

Grossa delusione per l’Inter Femminile, che perde il derby contro il Milan 1-2 dopo essere andata in vantaggio all’inizio del secondo tempo. Dopo il vantaggio siglato da Bartonova, a ribaltare il match ci pensano Thorvaldsdottir e Giacinti, con quest’ultima che si fa perdonare dopo aver sbagliato un rigore. Al termine del match, il capitano Regina Baresi ha provato a ridare morale all’ambiente con un messaggio pubblicato su Twitter: “Il cuore che ci abbiamo messo e tutto quello che abbiamo dimostrato in campo contano più di tutto il resto. Forza Inter sempre!”

