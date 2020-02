Inter Women – Beatrice Merlo: “Miglior giocatrice di gennaio? Grande soddisfazione! Mister Sorbi…”

Cresciuta nel vivaio nerazzurro ed ora alla prima stagione in Serie A con la maglia che è ormai una seconda pelle: Beatrice Merlo è una delle protagoniste dell’ascesa dell’Inter Women nel calcio femminile ed ha raggiunto l’importante traguardo nel mese di gennaio come migliore giocatrice secondo l’Associazione Italiana Calciatori.

Intervenuta ai microfoni di L Football, il difensore classe 1999 ha parlato del premio ricevuto: “Non me lo aspettavo. Davanti a me ci sono tante calciatrici forti e con tanta esperienza più di me. Per questo è un premio a cui tengo in maniera particolare, una gran bella soddisfazione. Un ringraziamento va alle mie compagne per la fiducia che mi dimostrano in campo. Merito è anche del lavoro duro che stiamo facendo con tutta la squadra”.

Merlo continua poi sul derby giocato da poco e sul campionato italiano: “Giacinti? Valentina è una ragazza che stimo molto perché in ogni partita ci mette tanta grinta e cattiveria agonistica. È stato difficile marcarla. In campo abbiamo caratteri simili. Ci piace stuzzicare, se bisogna dare qualche colpetto lo diamo senza problemi. In questo, anche se abbiamo ruoli differenti, siamo abbastanza simili. È stato un bel duello e mi auguro ce ne saranno altri. Oltre a Valentina Giacinti, direi che ci sono anche Cristiana Girelli e Lisa De Vanna. Tutte le attaccanti sono comunque molto veloci e difficili da marcare. Sorbi? È un vero Mister. In ogni allenamento, se c’è qualcosa che non va bene, ti tiene in campo, cura ogni minimo dettaglio. Ti fa sentire sempre serena, sempre al posto giusto, mai esclusa. Stiamo imparando davvero tanto da lui”.



