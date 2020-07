Inter Women – Ilaria Mauro si presenta: “Arrivo in uno tra i club più quotati, voglio portare esperienza”

L’ex attaccante di Fiorentina e Tavagnacco, Ilaria Mauro, appena arrivata all’Inter ha rilasciato una breve intervista ai microfoni dei canali ufficiali dell’Inter nella quale ha parlato di sé, della squadra e di cosa si aspetta da questa stagione. Prima di tutto le è stato chiesto perché ha deciso di vestire la maglia dell’Inter: “Volevo una nuova sfida, penso che l’Inter sia uno dei club più quotati ed organizzati. Sono qui per portare esperienza e vincere qualcosa“.

Parlando poi di cosa pensa di poter portare alla squadra Mauro ha risposto: “Negli ultimi anni ho fatto esperienza all’estero e sono cresciuta molto dal punto di vista calcistico, spero di poter portare esperienza a questo gruppo che anche se ha calciatrici di grande qualità è comunque molto giovane“.

In seguito le è stato chiesto cosa si aspetta dalla prossima stagione: “Mi aspetto un salto di qualità e mi aspetto che la squadra dia il massimo perché il nostro obbiettivo è vincere“. L’ex Fiorentina ha poi discusso di che ruolo le piacerebbe ricoprire in campo: “Di solito mi piace giocare unica punta ma avere un bomber come Tarenzi vicino sarebbe il top“.

Infine ha parlato di alcune compagne di nazionale che ha ritrovato arrivando all’Inter: “Si, specialmente con Chiara Marchitelli che conosco da anni, lei ha già fatto una stagione con la squadra. Mi ha detto che è molto contenta per me e che ho fatto la scelta giusta a venire qui“.

