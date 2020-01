Inter Women, la carica di Regina Baresi: “Vogliamo iniziare al meglio il nuovo anno”

Regina Baresi, capitano e attaccante dell’Inter Femminile, si è concessa ai microfoni di Inter Tv in vista della ripresa del campionato femminile: “Ci sono state le vacanze, ma ci siamo allenate anche tra Natale e Capodanno. Siamo in forma e cariche; vogliamo iniziare al meglio il nuovo anno perché sappiamo che è importante fare punti per continuare ad accrescere la nostra autostima”.

La presentazione del match contro la Florentia: “Abbiamo vissuto qualche difficoltà in campo anche perché siamo abituati alla serie B e la serie A ci penalizza. Questo per noi è il primo anno, ci stiamo ambientando ma vogliamo iniziare col piede giusto e ci stiamo allenando bene. Il mister ci sta aiutando tanto a migliorare, siamo pronte a iniziare bene il nuovo anno”.

Un bilancio del 2019: “Sicuramente abbiamo fatto tanti errori ma anche da questi siamo certi di migliorare. Abbiamo lasciato per strada punti che potevamo portae a casa ma tutto questo ci servirà come esperienza. Iniziamo in modo positivo, abbiamo voglia di riscattarci, continuiamo a lavorare perché il lavoro paga sempre. Ci aiutiamo tanto tutte e lavoriamo tutte insieme, questo è un punto di forza ci potrà aiutare a superare questo periodo che non è andato benissimo”.

