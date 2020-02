Inter Women – Sconfitta in rimonta nel derby per le nerazzurre, il tabellino

Sconfitta nel derby per l’Inter Femminile, che dopo essere andata in vantaggio nel secondo tempo si è fatta rimontare dalle ragazze rossonere allenate da Maurizio Ganz. Dopo un primo tempo equilibrato terminato 0-0, al 51′ minuto è Tarenti a mandare in vantaggio l’Inter, grazie ad un gol su colpo di testa nato dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 69′ la retroguardia nerazzurra si lascia però soprendere da un’imbucata di Mauri per Thorvaldssdottir che sola davanti al portiere non sbaglia pareggiando il risultato. Dopo soli due minuti la partita si mette tutta in salita per l’Inter, a causa del fallo in area di rigore di Merlo che provoca anche l’espulsione della calciatrice. Dagli undici metri Giacinti sbaglia il gol del possibile vantaggio, ma è solo questione di tempo, perchè dopo 6 minuti la stessa Giacinti si fa perdonare e sfruttando un errore difensivo porta in vantaggio il Milan. Dopo 4 minuti di recupero cala il sipario, il Milan vince il derby 2-1.

Milan-Inter Femminile 2-1, il tabellino:

MILAN: 12 Korenciova, 4 Hovland, 6 Fusetti, 7 Bergamaschi (36′ st Vitale 33), 9 Giacinti, 10 Thorvaldsdottir, 11 Heroum (15′ st Mauri 88), 15 Jane, 17 Conc, 27 Tucceri Cimini, 45 Begic (9′ st Salvatori Rinaldi 22)