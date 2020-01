Inter, Young sempre più vicino: United rassegnato e firma attesa per la prossima settimana

Sembrerebbe questione ormai di dettagli per il passaggio di Ashley Young in nerazzurro. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, l’annuncio del trasferimento ufficiale dal Manchester United all’Inter potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana. A confermare l’ulteriore accelerata per la trattativa è infatti il messaggio lanciato dai Red Devils in ottica mercato. Il club allenato da Solskjaer ha infatti deciso di richiamare dal prestito l’esterno Borthwick-Jackson dal Tranmere, terzino sinistro scelto evidentemente come sostituto del promesso sposo nerazzurro.

Fumata bianca in arrivo già nella prossima settimana secondo la rosea. L’ultimo ostacolo è infatti relativo solo all’indennizzo da versare nelle casse del Manchester United per il trasferimento dell’esterno. I Red Devils avrebbero tentato il tutto per tutto nelle scorse ore, offrendo al giocatore il rinnovo del contratto. Young però è stato categorico: vuole solo l’Inter di Conte ed ha già accettato la sua nuova destinazione. Il primo rinforzo della Beneamata è dunque sempre più vicino.

