Inter Youth – Convocati due giocatori nerazzurri per lo stage dell’Italia U20

Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Under 20 Alberto Bollini, ha convocato 30 giocatori per il raduno di Tirrenia in programma dal 30 agosto al 5 settembre. L’Italia è composta da giocatori nati tra il 2000 e il 2001 e questa squadra dovrà provare a qualificarsi per due importanti manifestazioni internazionali che si terranno il prossimo anno.

Nel 2021, infatti, sono in programma sia gli europei di categoria (a marzo in Irlanda), sia i mondiali (a maggio in Indonesia). Due vetrine importanti dunque, alle quali l’Italia vorrà essere presente anche per cercare di mettere in mostra i suoi talenti.

Tra i 30 calciatori scelti da Mister Bollini, figurano anche due interisti. Stiamo parlando del difensore Lorenzo Pirola (già stabilmente nel giro della prima squadra di Conte) e del centrocampista Gaetano Pio Oristanio (reduce da una stagione importante con la maglia della Primavera nerazzurra).

