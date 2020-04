Inter, Zamorano ed il retroscena sulla maglia: “Dovevo dare la nove a Ronaldo e così mi sono reinventato”

In una lunga intervista concessa ai microfoni di TNT Sports, l’ex attaccante nerazzurro Ivan Zamorano ha parlato della sua esperienza vissuta all’Inter in compagnia di Ronaldo, giudicato come uno dei migliori attaccanti della storia del calcio.

“La mia maglia dell’Inter con 1+8 – confida Zamorano – è qualcosa di insolito all’interno della storia del calcio. Tutti i tifosi italiani mi ricordano con quella maglia addosso. Ronaldo? Per me è stato il miglior numero nove della storia e dargli la maglia con quel numero è stata la scelta giusta, quello che dovevo fare. Poi mi sono reinventato ed ho scelto quel numero. Sono stato all’ultimo derby di Milano ed ho scoperto che Ibrahimovic ha detto che sono una leggenda. Devo dire che sono molto lusingato di queste parole perché lui ha vinto tutto nel calcio e le sue dichiarazioni mi hanno reso molto felice”. Questo il racconto di Ivan Zamorano in merito alla sua esperienza in nerazzurro. Un’avventura ricca di emozioni per l’attaccante, mai dimenticato tra i tifosi interisti.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!