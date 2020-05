Inter, Zé Elias ricorda Pagliuca: “Una volta lasciò un allenamento perché i compagni tiravano troppo forte”

Su ESPN Brasil, l’ex calciatore dell’Inter Zé Elias ha raccontato diversi aneddoti sul suo compagno in nerazzurro prima ed al Bologna poi, Gianluca Pagliuca. L’ex numero uno della Beneamata è stato spesso preso di mira dai propri compagni che, in maniera simpatica, hanno scelto più volte di scherzare sulle sue fobie, come la paura di volare.

“Gianluca è una persona molto buona – racconta Zé Elias – ed ancora oggi siamo amici. Entrambi lasciammo l’Inter per il Bologna, abbiamo lavorato insieme per tre anni. Tutti i portieri sono pazzi, e Pagliuca non era diverso”. Poi l’ex nerazzurro rivela un particolare su un allenamento molto speciale: “Una volta ci stavamo allenando per la rifinitura. I giocatori si posizionavano di fronte a lui e quando arrivava il momento di calciare non si tiravano indietro ma tiravano molto forte, delle bombe! Dopo un po’ si infastidì molto di questo allenamento, uscì dai pali e disse che se ne sarebbe andato”.

A quel punto, intervenne l’allenatore interista: “Simoni però gli disse: “Se lasci l’allenamento poi però non torni più, con me funziona così”. E allora Gianluca ci pensò su, sospirò e tornò in porta”. E poi l’aneddoto sulla sua paura di volare, raccontato da Zé Elias: “Tutti sapevano che aveva paura dell’aereo. Chiedeva sempre di sedersi al primo posto. Una volta stavamo andando a Firenze e ci trovammo in una grande turbolenza. Si fede prendere dal panico, iniziò a colpire con forza le pareti dell’aereo. Al ritorno, lui ed altri dieci ragazzi scelsero di tornare con un bus piuttosto che prendere di nuovo l’aereo”.

Un racconto ricco di particolari quello di Zé Elias che ha disegnato, nello specifico, il ritratto di Gianluca Pagliuca, protagonista oggi in un’intervista molto particolare concessa in esclusiva a Passioneinter.com.