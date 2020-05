L’interista Grifo: “Futuro in Italia? Sto bene al Friburgo, ma il mondo è piccolo…”

Pescato quasi a sorpresa da Roberto Mancini nel giro della Nazionale Italiana in più di un’occasione, Vincenzo Grifo non ha mai nascosto il suo tifo nei confronti dell’Inter, stimolato dagli anni in cui Roberto Baggio vestiva la maglia nerazzurra. L’attaccante italo-tedesco, oggi di proprietà del Friburgo, intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport ha aperto chiaramente alla possibilità di poter approdare un giorno nel campionato italiano.

Quando la vedremo in Serie A?

“Sto bene al Friburgo, ma il mondo è piccolo. Se mi vuole una squadra italiana e la mia testa pensa sia la scelta giusta, perché no? La seguo in tv, la conosco in modo indiretto. E’ più tattica rispetto alla Bundesliga, che invece è più fisica”.

Cosa l’ha colpita finora del campionato italiano?

“Sta tornando al top, vedo tantissima qualità nel gioco delle squadre. Ho guardato molte partite di Juventus, Inter e Milan: tra i rossoneri c’è Calhanoglu, un caro amico. Poi il derby di Roma: Immobile sta segnando tantissimo. Infine l’Atalanta in Champions League: ha dimostrato di essere una grande squadra. Magari anche il Friburgo…”.

