Intervento riuscito per Matias Vecino: il comunicato UFFICIALE dell’Inter

Una brutta tegola per l’Inter di Antonio Conte in vista del rush finale: Matias Vecino infatti non potrà essere a disposizione del mister per un infortunio al ginocchio destro. Oggi il centrocampista uruguaiano si è sottoposto ad un intervento chirurgico a Barcellona, dove resterà per alcuni giorni. Ecco il comunicato UFFICIALE del club:

“Nella giornata di oggi Matias Vecino si è sottoposto, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale.

L’intervento è perfettamente riuscito, il centrocampista uruguaiano rimarrà qualche giorno a Barcellona prima di intraprendere la fase riabilitativa”.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<