Inzaghi: “Con l’Inter vittoria meritata. Scudetto? Non guardiamo avanti né indietro”

Lo scontro diretto di domenica scorsa all’Olimpico di Roma ha visto uscire vincitrice la Lazio di Simone Inzaghi contro l’Inter candidandosi prepotentemente per la corsa scudetto insieme ai nerazzurri e alla Juventus.

Oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra biancocelesti ed il Genoa, il tecnico Inzaghi è tornato sulla sfida con l’Inter come riportato da TuttoMercatoWeb.com: “Penso sia stata un’ottima gara, da squadra matura. Siamo andati sotto alla fine del primo tempo e siamo stati bravi a rimanere lucidi mentalmente. Abbiamo vinto una partita in modo meritato. Sappiamo qual è il nostro obiettivo per il quale siamo partiti da Auronzo. Abbiamo 17 punti dalla Roma quinta e abbiamo dalla nostra anche la differenza reti. Veniamo da 15 vittorie e 3 pareggi, siamo in un buon momento: dovremo essere bravi a continuare così, senza guardarci né dietro e né avanti. A metà aprile si potranno tirare le conclusioni”.



