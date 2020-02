Inzaghi: “Juve-Inter? Spero si divertano i telespettatori. Primo posto? Non ci penso”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra la sua Lazio ed il Bologna, Simone Inzaghi ha parlato anche del big match di domenica sera tra Juventus e Inter, gara fondamentale per capire come proseguirà la sfida scudetto al vertice della classifica. Ecco le sue parole: “Spero si divertano i telespettatori, visto che è a porte chiuse. Non so per chi fare il tifo, sto pensando alla Lazio e al Bologna, che sarà un test molto importante”.

“Prima di guardare la loro partita, dobbiamo pensare alla nostra che giocheremo davanti a una bella cornice di pubblico. Se la Lazio ha pressioni? Penso che si siano accesi i riflettori anche su di noi, sono due mesi e mezzo che siamo lì. Ci stiamo abituando. Dobbiamo continuare così sapendo che il Bologna è un avversario ostico. Primo posto? Ho pensato più alla partita che affronteremo, che non è semplice ma molto scomoda”, ha concluso.

