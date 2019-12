Inzaghi punta tutto sulla vetta: “Il nostro obiettivo è la Champions ma guardiamo in alto”

Vittoria roboante in casa del Cagliari e distacco accorciato a soli tre punti dalla vetta. Vola la Lazio di Inzaghi sulle ali dell’entusiasmo: 2-1 pirotecnico davanti al pubblico della Sardegna Arena e due lunghezze rosicchiate da Inter e Juventus che si dividono il primo posto. Raggiante nel finale di match il tecnico dei biancocelesti, intercettato dai microfoni di Sky Sport: “Quest’anno abbiamo molta più lucidità rispetto alle passate stagioni. Ma è anche vero che per centrare otto successi consecutivi in campionato devi avere sia valori importanti sia un’ottima organizzazione alle spalle. E come se non bastasse, la Serie A è anche livellata verso l’alto”.

Passaggio importante quello del tecnico dei biancocelesti anche in merito alle dichiarazioni pronunciate da Tare nel prepartita sulla possibile volata scudetto: “Il nostro traguardo è quello di concludere la stagione nei primi quattro posti e di centrare la qualificazione in Champions League. E’ anche verò però che bisogna sempre guardare verso l’alto, e poi io con il ds mi trovo sempre d’accordo”. Non vuole più fermarsi la Lazio di Inzaghi che vince anche a Cagliari e si porta a sole tre lunghezze dai nerazzurri e dal primo posto diviso con la Juventus.

