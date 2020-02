Inzaghi: “Scudetto Lazio? Sognare non costa nulla. Inter e Juventus hanno organici superiori”

Con il suo Benevento in Serie B, già a febbraio ha praticamente ammazzato il campionato ponendo le basi per un ritorno più che probabile in Serie A. Pippo Inzaghi si riconferma quasi una garanzia nella serie cadetta, al timone di una formazione che gioca un buon calcio e che già da qualche settimana sta facendo pregustare ai propri tifosi il sapore della vittoria del campionato. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex centravanti del Milan ha parlato anche della stagione d’oro vissuta dal fratello Simone.

La Lazio, infatti, nel recupero di mercoledì contro l’Hellas Verona avrebbe addirittura l’opportunità di sorpassare l’Inter in classifica e portarsi a soli due punti dalla Juventus al primo posto. Queste le parole di Pippo Inzaghi sui biancocelesti: “Scudetto Lazio? Sognare non costa nulla, ma penso che come organici Juventus e Inter siano superiori. I biancocelesti ci hanno comunque abituati a gare magnifiche, se alla fine saranno lì potranno sognare”.

