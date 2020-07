Inzaghi: “Secondo posto? Dovremo migliorare per il prossimo anno. Sarà difficile superare i 78 punti”

Nonostante siano stati decisi tutti i piazzamenti in zona Champions League, l’ultima giornata di Serie A proporrà un’avvincente lotta per il secondo posto tra Inter, Atalanta e Lazio. Le prime due formazioni si scontreranno del duello di Bergamo, mentre la squadra biancoceleste dovrà vedersela contro il Napoli al San Paolo. Insomma, tutte partite sulla carta molto complicate che lasciano pochissimo spazio a previsioni su come finirà la giornata.

Attualmente l’Inter di Conte parte favorita per via del punto di vantaggio su entrambe le squadre, mentre Simone Inzaghi sembra più proiettato alla prossima stagione a sentire le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Lotta al secondo posto? Il prossimo anno dovremo migliorarci perché fare più di 78 punti sarà difficile, giocheremo ogni tre giorni e non sarà facile. Nelle ultime partite abbiamo avuto difficoltà a schierare 11 calciatori, per fortuna adesso abbiamo collezionato tre vittorie consecutive”.

