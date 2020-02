GdS – Ironia e motivazione: così il discorso di Conte ha toccato la squadra. E sulla distanza con il Milan…

Anche se in molti speravano in uno scossone nell’intervallo da parte di Antonio Conte verso i suoi uomini, le probabilità di rimontare due gol in un derby così importante non erano altissime. E invece, stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, il discorso ironico e motivazionale del tecnico dell’Inter è riuscito a toccare le corde giuste scuotendo una squadra che nella ripresa è entrata in campo con tutt’altro piglio ed orgoglio dinnanzi ai propri tifosi.

Della serie, parola più parola meno: dobbiamo andare avanti così? Se sì, vediamo quanti altri gol incasseremo. Toni controllati, comunque. Ma non solo: l’allenatore avrebbe pure ricordato la distanza di 19 punti in classifica, sottolinenando la differenza di rendimento che le due squadre avevano avuto fino a quel punto del campionato, sminuendo così i meriti del Milan. Conte ha lavorato tanto sulla testa dei calciatori, con l’obiettivo riuscito di convincerli di essere più forti dei singoli avversari che avevano di fronte. E che dunque nessuno avrebbe dovuto aver paura di tentare una giocata individuale.

Dal punto di vista tattico, invece, l’allenatore ha chiesto sicuramente più coraggio nelle giocate a partire dai difensori, mentre ai centrocampisti di salire di qualche metro il loro raggio d’azione. Ma soprattutto ha evidenziato che a volte si deve pur far ricorso alla lunga, a maggior ragione se si ha a disposizione un attaccante come Lukaku. E non è un caso, infatti, che l’unica vera palla gol del primo tempo costruita dai nerazzurri era stata un’invenzione in velocità dello stesso belga.

