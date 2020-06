Ispettori FIGC ad Appiano Gentile: l’Inter supera l’esame a pieni voti

E’ stata una giornata – quella di ieri – all’insegna della sicurezza in casa Inter. Come riporta il Corriere dello Sport infatti la società nerazzurro ha sottoposto nuovamente tutti i propri addetti ai lavori – giocatori, staff medico e tecnico – a tamponi per evidenziare eventualmente positivi in gruppo. Nello stesso tempo il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile è stato oggetto di ispezione da parte della FIGC.

Sempre ieri infatti alcuni ispettori della Federazione – in compagnia dei dirigenti dell’Inter – hanno potuto verificare lo stato di sanificazione e di sicurezza del Centro. Come si legge sul quotidiano non è stato fatto nessun tipo di appunto alla società che dunque ha superato a pieni voti l’esame.



