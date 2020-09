Olanda-Italia, Barella è super. I quotidiani lo elogiano: “De Jong annullato, che meraviglia il gol!”

Nicolò Barella protagonista anche in Nazionale. Dopo aver chiuso al meglio la stagione con l’Inter, il centrocampista classe 1997 ha messo in vetrina tutto il suo talento anche in maglia azzurra.

L’ex Cagliari ha infatti deciso la partita di Nations League vinta dall’Italia per 1-0 sull’Olanda. Un inserimento e un colpo di testa da vero centravanti con Barella che si è fatto largo tra Van Dijk e Aké, non due qualunque. A sorprendere però non è solo il gol ma una prestazione totale che viene elogiata anche stamani sui principali quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Ha ancora benzina: inizia usandola soprattutto nella prima pressione su De Jong poi esce via via. Stacco e timing meravigliosi sul gol.

TUTTOSPORT 8 – La sua voglia matta di finire sul tabellino della voce marcatori lo porta a tiro più spesso di quanto sarebbe utile. Lotta come al solito in mezzo per dare sostanza al reparto. Il gol allo scadere del primo tempo, incornata cattiva a bruciare il tempo alla difensa orange. E’ la sintesi perfetta del suo modo di intendere il calcio.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – Il migliore contro la Bosnia, fra i migliori in questa partita che lui stesso decide con uno dei suoi inserimenti. Sta dalla parte di De Jong, lo attacca di continuo e lo supera nettamente

