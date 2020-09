Italia-Bosnia, Barella corre e Sensi segna. La Gazzetta li consacra: “Gli interisti tra i migliori in campo”

Ieri sera la Nazionale italiana è scesa in campo contro la Bosnia per la Nations League. Gli Azzurri sono andati in svantaggio grazie alla rete di Dzeko, per poi pareggiare con il gol di Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro è stato autore di una gara molto positiva, dando ottimi segnali in vista della prossima stagione. Anche Barella è stato protagonista di una grande prestazione, caratterizzata dalla solita corsa e senso del sacrificio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i due centrocampisti dell’Inter sono stati tra i migliori in campo. Antonio Conte può gioire per la prestazione dei suoi, augurandosi di averli al top della forma per tutto il resto della stagione.

Ecco i voti del quotidiano sportivo ai due interisti:

SENSI 6,5: Secondo gol azzurro, questo decisivo, soffrendo però in un ruolo che però non sembra più il suo. Ormai è un Verratti, una mezzala di regia, non un Jorginho.

BARELLA 6,5: Nessuno è esaltante, ma almeno lui è carico dall’Europa League e si vede. Spinge, è dovunque. Un po’ sacrificato in appoggio a Sensi.

