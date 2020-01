Italia Under 19, 1-1 con la Spagna nel segno di Vergani. Prima volta per Fonseca

L’Italia Under 19 di Alberto Bollini strappa un pareggio nella prima amichevole disputata alla Ciudad del Futbol di Madrid contro i pari età della Spagna. Un test importante per gli azzurrini a circa due mesi dalla fase Elite europea, in programma dal 25 al 31 marzo proprio in Italia.

Del nerazzurro Vergani l’unica rete azzurra del match: all’11’ della ripresa l’attaccante dell’Inter Primavera sblocca il match con un gol in tuffo di testa, su passaggio di Calafiori. La Spagna nel finale agguanta il pareggio al 44’ con Sainz. Da segnalare anche l’esordio di un altro nerazzurro, Matias Fonseca.

