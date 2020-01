Ivana Icardi attacca Wanda Nara: “Hai sempre voluto essere la sola stella intorno a Mauro. E se è andato via dall’Inter è perché…”

Nonostante il passaggio di Mauro Icardi al PSG abbia un minimo fatto spegnere il clamore mediatico intorno all’attaccante argentino e soprattutto a Wanda Nara, ci ha pensato la sorella dell’ex capitano nerazzurro ha riaprire una polemica e dei dissapori mai sanati. Attraverso una lettera pubblicata sul settimanale di più, Ivana Icardi, ha infatti attaccato la moglie e agente di Mauro, facendo riferimento anche all’addio all’Inter. Questo il contenuto della lettera:

“Wanda, sei veramente sfacciata, senza ritegno. Mi hai allontanato dalla mia famiglia perché desideravi che entrassi al Grande Fratello argentino. E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista all’edizione italiana. Sei proprio la donna più incoerente sulla faccia della terra. Quando ti sei messa con Mauro dopo la separazione da Maxi Lopez, il padre dei tuoi primi tre figli, in molti ti consideravano una rovina-famiglie ma io ero dalla vostra parte e pensavo che a volte in nome dell’amore tutto potesse succedere”.

“Ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro. Non accetti interferenze. Ti sei chiesta perché anche tanti ammiratori di Mauro ce l’hanno con te? L’anno scorso è entrato in contrasto con la squadra in cui giocava, l’Inter, tanti dicono che i problemi sono cominciati perché tu vuoi mettere bocca su tutto. E ora ha dovuto cambiare squadra e ora gioca a Parigi“.



