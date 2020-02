Jano Martinez: “Mio fratello Lautaro stava per scegliere il basket. Avevo un patto con Lukaku!”

Intervistato dai microfoni di infobae.com, Jano Martinez, fratello di Lautaro, ha parlato di lui in maniera molto approfondita. Ecco qui di seguito le sue parole, mentre anche il Toro ha parlato di lui in una risposta più breve.

Basket – “Quando eravamo tutti a Bahia Blanca, giocavamo 2 contro 2 sul campo di Villa Mitre. Io e mio padre contro Alan e Lautaro. Lui è un portatore di palla nato. All’epoca, a 15 anni, ha quasi scelto il basket, quando mio padre gli chiese di scegliere uno dei due sport. Ma ovviamente a calcio era già molto forte”.

Orgoglio – “Essere suo fratello? Beh sì, è ​​un orgoglio. So che mi conoscono come ‘il fratello di’, ma mi prendo cura di me, cercando di farmi strada e godermi ciò che fa mio fratello. Fondamentalmente tutti mi chiedono di mio fratello e sì, a volte è stancante, mi stufa, soprattutto quando ho a che fare con chi ha intenzione di invadere la mia privacy. Parlo con lui ogni giorno, mi dice di essere me stesso, di fare le mie cose. È responsabile, rispettoso, umile e soprattutto calmo. A volte penso di poter giocare di più, divento impaziente. E lì tutti mi aiutano, nella mia famiglia e nel club”.

Lukaku – “Di solito andiamo a trovare Lautaro ad agosto, per il suo compleanno. Abbiamo parlato spesso con Romelu, perché parla molto bene lo spagnolo, e gli ho detto che gioco a basket. Poi, tramite mio fratello, gli ho detto che gli avrei mandato la mia maglia numero 6 se mi avesse regalato la sua dell’Inter. E così è stato: la cosa folle è che l’ha ricevuta, scattata una foto e l’ha pubblicata su Instagram”.

Spirito guerriero – “Noi quattro siamo uguali, tenaci. Direi che siamo guerrieri. Abbiamo tutti un carattere molto forte, scattiamo subito. Lautaro è impulsivo, avete avuto modo di vederlo. E io sono lo stesso, protesto molto”.

