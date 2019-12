Jeličić: “Non immagino Inter e Croazia senza Brozovic. E’ un sacerdote in mezzo al campo”

Ex centrocampista di Hajduk Spalato, Siviglia e Dinamo Zagabria, Joško Jeličić ha speso parole di elogio nei confronti del connazionale Marcelo Brozovic. Da un paio di stagioni, il regista croato ha imparato ad essere determinante sia all‘Inter che con la Nazionale Croata, interpretando questo nuovo ruolo davanti alla difesa con caratteristiche dinamiche e moderne. Assente per squalifica nell’ultimo turno contro il Genoa, sarà immediatamente a disposizione nel primo impegno del 2020 con il Napoli.

Le parole di Jeličić nell’intervista su vecernji.hr: “Brozovic non è una questione se ha vinto o meno qualcosa, a volte le squadre si giudicano se possono lottare per i trofei. Sto parlando di Brozovic, che è sempre stato titolare nel club e nella nazionale, e nonostante non abbia vinto nulla, è entrato in Champions League con l’Inter ed è diventato un ‘sacerdote’ in mezzo al centrocampo di Conte, come ha detto Lele Adani. Quindi Marcelo è un giocatore senza il quale né l’Inter né la nazionale croata possono essere immaginate”.

