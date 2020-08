Vittoria e primato in classifica: lo Jiangsu Suning continua a volare! Eder e Miranda decisivi

Il campionato dello Jiangsu Suning non poteva iniziare nel migliore dei modi. Dopo 4 giornate la squadra cinese è al comando della classifica del gruppo A con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio.

Oggi è stato sconfitto per 0-2 il Guangzhou R&F. Decisiva la doppietta di Texeira ma ad essere protagonisti sono stati anche due ex Inter. Sia Miranda che Eder hanno infatti siglato i due assist, uno a testa, per il brasiliano.

