Jimenez: “Bielsa mi chiese di lasciare l’Inter, ma io volevo giocarmela”

Nel corso di un’intervista concessa ad AS Chile in diretta su Instagram, l’ex calciatore dell’Inter Luis Jimenez ha svelato alcuni particolari in merito alla sua avventura in nerazzurro, tra ricordi ed esperienze con i colori interisti.

JUVENTUS – “Sono stato vicino a giocare con la Juventus quando furono retrocessi in Serie B. Ma la conversazione dei bianconeri non avvenne con me ma con il mio procuratore. Non fu qualcosa di importante, infatti non venni a saperlo, però sarebbe stato qualcosa di bello. La Juventus, a prescindere dalla categoria, è sempre la Juventus”.

BIELSA – “Il tecnico Bielsa mi disse che pensava che non avrei giocato con l’Inter e che avrei dovuto lasciare il club perché preferiva vedermi giocare tutti i fine settimana, indipendentemente dal campionato. Disse che lo avrebbe detto a tutti i possibili convocati, non solo a me. Volevo giocarmela e vedere fino a dove sarei potuto arrivare.