Jimenez confessa: “Giocare nell’Inter è stato un sogno. Bielsa era contrario, ecco cosa gli dissi”

Luis Jimenez ha giocato appena due stagioni in nerazzurro, dove non ha dimostrato tutte le sue doti degni del soprannome “Mago”. Attualmente calciatore del Palestino, il trequartista cileno si è raccontato in una lunga intervista attraverso la trasmissione LadoB, andata in onda su YouTube. L’ex centrocampista dell’Inter ha raccontato la sua esperienza a Milano, confessando che quella nerazzurra è stato il momento più prestigioso della sua carriera. In particolare, ha svelato di aver rifiutato il consiglio di Marcelo Bielsa, allora allenatore della Nazionale cilena.

Queste le parole di Jimenez: “Per me raggiungere l’Inter è stato il sogno più bello che potevo mai desiderare da giocatore. Appena firmai con i nerazzurri, senza nemmeno aver partecipato ancora ad una partita o allenamento, Bielsa mi chiamò e mi chiese di lasciare la squadra, perché non avrei mai giocato e lui non mi avrebbe convocato. E’ stato molto strano, avevo combattuto tanto per essere lì, così risposi di no. L’Inter era quello che avevo sempre desiderato”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!