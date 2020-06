Joao Mario felice per il ritorno in campo: “Una grande gioia, speriamo di finire bene la stagione”

Non è stata una vittoria semplicissima quella ottenuta al ritorno in campo dalla Lokomotiv Mosca in campionato contro l’Orenburg. Uno dei protagonisti del match, Joao Mario, ha infatti spiegato le difficoltà avute soprattutto in termini di ritmo dopo così tanti mesi di stop. Il centrocampista portoghese, sostituito nel corso del secondo tempo, a fine stagione rientrerà all’Inter dopo il prestito positivo maturato in Russia.

La Lokomotiv ha infatti annunciato che, suo malgrado, non avrà la possibilità economica per poter versare i 18 milioni di euro pattuiti per il riscatto nelle casse dell’Inter. Intervistato a fine gara, ecco le parole di Joao Mario rimbalzate in Portogallo: “È una grande gioia tornare in campo. Siamo tornati con una vittoria e speriamo che possa dare il via per un finale positivo della stagione . È stata una partita difficile a causa della mancanza di ritmo”.

