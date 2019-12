Joao Mario: “Inter brutta esperienza, ho provato a dire la mia e non ci sono riuscito”

Dopo tanto girovagare, finalmente sembra che Joao Mario la propria dimensione del calcio l’abbia trovata in Russia nel prestito che lo sta vedendo protagonista alla Lokomotiv Mosca. Il centrocampista portoghese, salvo clamorose sorprese, a fine stagione verrà riscattato per circa 18 milioni di euro, lasciando una volta per tutte a titolo definitivo l’Inter. Il ragazzo, che non porta particolari rancori nei confronti del club nerazzurro, ha però una percezione negativa della sua esperienza italiana.

Come si può leggere dalle parole pubblicate questa mattina sulle pagine di Tuttosport, ecco il pensiero del centrocampista portoghese sul suo passato interista: “Per tre anni ho provato a dire la mia all’Inter, ma non ci sono riuscito. Mi sono reso conto che la mia mentalità, la mia visione del calcio non mi consentiva di esprimermi in Italia. È stata una brutta esperienza, ma ne ho tratto beneficio”.

