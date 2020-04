Bordata di Joao Mario: “Inter? Lì il mio costo non ha pesato perché il club aveva altri problemi a cui pensare”

Joao Mario, centrocampista di proprietà dell’Inter e in prestito al Lokomotiv Mosca, si è concesso ai microfoni di Canal 11 per parlare del connazionale Joao Felix, stella e talento dell’Atletico Madrid e della Nazionale portoghese.

Ecco le sue parole: “Non è facile adattarsi al gioco dell’Atletico. Vista da fuori, è una squadra che funziona molto bene. Sembra una squadra italiana che gioca in Spagna. Il Benfica ha improntato il suo sistema di gioco all’attacco per un buon 80%, il cambio da una realtà all’altra si è fatto sentire, ancor di più considerando la pressione per il prezzo pagato”.

Il paragone con il suo trasferimento all’Inter e l’ennesimo attacco ai nerazzurri: “Il prezzo di acquisto non deve pesare quando si è in campo. All’Inter non ho sentito molto il peso della cifra investita dal momento che il club, sia come società che come squadra, aveva ben altri problemi a cui pensare”.

