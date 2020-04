Joao Mario: “L’Inter esperienza che mi ha segnato”. Poi il rammarico: “Se potessi ripeterla con la mentalità di oggi…”

Joao Mario rimane uno degli investimenti più pesanti delle recenti campagne acquisti nerazzurre, tuttavia, a meno di clamorosi ribaltoni finali, non verrà ricordato per le gesta sul campo. Il centrocampista portoghese infatti è ora in prestito con diritto di riscatto alla Lokomotiv Mosca, ma, sia che venga riscattato sia che torni a Milano, difficilmente rientrerà nei piani di Conte per il prossimo anno.

Il calciatore ha raccontato la propria esperienza complicata in nerazzurro ai microfoni di Eleven Sports: “A Milano le cose non sono andate bene e, quando succede, la cosa ti segna. Però da vicende simili ne esci inevitabilmente maturato, cresciuto. Quindi, nonostante tutto, l’Inter è stata molto importante per la mia carriera, mi ha fatto crescere”.

Joao Mario ha poi concluso: “Con la mentalità che ho oggi credo le cose sarebbero potute andare diversamente. Non posso dire con certezza che avrei fatto decisamente meglio o diversamente, perché quello che mi è successo l’ho vissuto solo a Milano. Tuttavia mi è servito molto per diventare quello che sono ora”.

