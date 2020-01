Joao Mario si allena con il Lokomotiv Mosca: “Felice di essere tornato in campo”

Joao Mario is back. Il centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter è tornato ad allenarsi con il Lokomotiv Mosca dopo l’infortunio al piede che lo ha perseguitato negli ultimi mesi.

La squadra si trova in Spagna per allenarsi durante la pausa invernale del campionato russo e ora l’allenatore Jurij Sëmin potrà lavorare anche su Joao Mario, protagonista di una prima parte di stagione molto importante con il suo nuovo club, in viste delle tre amichevoli in programma nei prossimi giorni.

Ecco il tweet di Joao Mario:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!