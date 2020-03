Joao Mario: “Sogno di giocare in Spagna. Zidane e Cristiano Ronaldo quelli che mi hanno ispirato”

Di certo l’Inter spera di poter cedere a titolo definitivo Joao Mario tra qualche mese. Il centrocampista portoghese, ormai fuori dal progetto sportivo nerazzurro da diverso tempo, si trova attualmente in prestito alla Lokomotiv Mosca, club che al termine della stagione potrebbe riscattarlo per 18 milioni di euro. Nel frattempo, durante questa pausa forzata, l’ex nerazzurro come molti altri colleghi ha risposto su Instagram alle domande dei propri tifosi. Ecco alcuni dei suoi ricordi più belli: “Prima convocazione in nazionale? Ho chiamato subito mia madre e mio fratello fratello Wilson. Era una cosa che sognavo e che ho sempre voluto. Così per prima cosa li ho chiamati e si sono emozionati.

IDOLI – “Il primo a cui mi sono ispirato è Zidane, per la sua posizione in campo e la sua eleganza con il pallone. Il secondo è Cristiano Ronaldo, quando giocavo allo Sporting lui era già andato al Manchester United ed è stato un esempio per noi giovani”.

MODULO – “Il mio modulo preferito è il 4-3-3. La posizione in cui preferisco giocare è quella di centrocampista. Credo che in quel ruolo riesco ad esprimere il mio miglior calcio”.

LA PARTITA – “Quella in cui mi sono divertito di più? La finale dell’Europeo nel 2016. E’ stata una partita speciale, una finale in 120 minuti, nel torneo internazionale più importante. Senza dubbio, è stata quella partita”.

FUTURO – “In quale campionato mi piacerebbe giocare? Oltre a quelli in cui ho giocato, mi piacerebbe provare la Liga spagnola. Si sposa perfettamente con le mie caratteristiche. Sono sicuro che lì mi divertirei un sacco. Spero che il mio sogno possa realizzarsi prima o poi”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!