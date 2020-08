José Castro (pres. Siviglia): “Abbiamo grande rispetto per l’Inter, ma non siamo ancora stanchi di vincere”

Intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo As, il presidente del Siviglia José Castro ha presentato la finale di Europa League di questa sera contro l’Inter in questo modo. Ecco le sue dichiarazioni.

Finale – “Le statistiche dicono che ogni volta che siamo arrivati ​​al quarto posto in Liga, poi abbiamo vinto la coppa. Però conosciamo la squadra che ci troveremo davanti: è arrivata seconda nel campionato italiano, è un grande club con tanta storia. Dobbiamo fare in modo che la partita prenda la piega che vogliamo noi, mettendoci molta voglia e molto rispetto per l’avversario”.

Cinque Europa League – “Se siamo stufi? Come faremmo a perdere la voglia di vincere un trofeo che ormai è il nostro, la nostra coppa, quello per cui abbiamo maggiormente sognato e lavorato. Vincerlo per la sesta volta ci renderebbe enormemente felici. Il tempo dimostrerà l’importanza delle ultime tre vittorie consecutive, contro tre grandi squadre, e di questa finale contro l’Inter. No, non ci stanchiamo di vincere l’Europa League e di incassare per i nostri risultati: siamo insaziabili!”.

