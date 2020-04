Jugovic esalta Conte: “Professionista super, ci mette sempre il 100%. Vuole sempre vincere”

Vladimir Jugovic, ex giocatore di Juventus e Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi affrontati, tra questi anche l’approdo dell’ex compagno Conte sulla panchina nerazzurra.

Ecco le sue parole: “Conte allenatore? Non mi sorprende, abbiamo avuto grandi maestri alla Juventus. Avrà imparato dal Trap e da Lippi. Conte è un professionista super, onora il suo lavoro: dà il 100% per la sua squadra, qualunque sia, e mette tutto se stesso per la vittoria”.

La ripresa del campionato: “Se si riprende, sarà una vittoria per tutti. E saranno contenti anche quelli a cui non piace il pallone perché sarebbe quasi un segno di normalità. Ma sempre tenendo in mente che ora il campionato è in secondo piano: prima di tutto salviamo più vite possibile, poi ci sarà sempre tempo per giocare”.

