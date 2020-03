Julio Cesar: “Buffon il miglior portiere mai affrontato. Ho giocato contro dei mostri”

In seguito al progetto lanciato dalla Fifa chiamato con l’hashtag #LegendTakeover, sono state diffuse altre dichiarazioni rilasciate da Julio Cesar nei giorni scorsi. Parlando degli avversari affrontati nel corso della propria carriera, l’ex portiere dell’Inter ha raccontato di essersi dovuto confrontare con una vera e propria generazione di fenomeni in riferimento alla propria categoria. Dovendo scegliere il migliore, però, il brasiliano non ha avuto dubbi ad indicare Gianluigi Buffon come l’estremo difensore giudicato più forte.

Questo l’estratto della sua intervista: “Il miglior portiere mai affrontato? Ho giocato contro portieri che erano dei mostri, se posso definirli così. Buffon, Casillas, Petr Cech, Dida, il mio amico Dida, wow. Van Der Sar. Ma se dovessi sceglierne uno, il migliore, credo sceglierei Buffon. Dico Buffon perché quando stavo in Italia abbiamo avuto la possibilità di affrontarci. Non solo nel campionato italiano, ma anche sfide tra le nostre nazionali. E del resto la sua carriera dice tutto di lui. E’ un campione ed è un modello negli altri. Quindi penso sia Buffon”.

