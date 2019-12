Julio Cesar carica il Flamengo: “Possono vincere il Mondiale per Club. Gabigol? In molti hanno impronta internazionale”

Grande attesa in Brasile per la finale del Mondiale per Club. Dopo una stagione fantastica, conclusa con la vittoria della Copa Libertadores, il Flamengo affronterà il Liverpool di Klopp nell’ultimo appuntamento della rassegna intercontinentale. Ad anticipare il match e a descrivere lo stato d’animo del club rubronegro ci ha pensato Julio Cesar. A Lance!, l’ex numero uno nerazzurro ha analizzato soprattutto le caratteristiche del club brasiliano.

“Per il Flamengo l’opportunità di tornare ad alzare un trofeo 38 anni dopo la prima volta è davvero grande. Sono fiducioso: il club può farcela, anche perchè questo torneo in Europa non è così importante come per noi sudamericani. Lì mettono la Champions al primo posto e poi il Mondiale per Club. Il Flamengo oggi è una squadra europea al 99,9% per tutto, dalla gestione al gioco. I giocatori hanno anche un’impronta internazionale e questo ha favorito il lavoro dell’allenatore”. Queste le dichiarazioni di Julio Cesar raccolte dal noto portale in occasione di un evento a Doha: tante le speranze del brasiliano nei confronti di Gabigol e compagni in vista della finale contro il Liverpool.

