Da portiere a opinionista, nuova vita in Brasile per Julio Cesar: commenterà le Final Eight di Champions League

Dalla porta dell’Inter ai salotti televisivi brasiliani. Nuova vita per Julio Cesar, ex portiere dell’Inter e protagonista del Triplete nerazzurro targato José Mourinho.

Come riportato dal portale Terra, il brasiliano è stato annunciato come nuovo commentatore della Champions League sui canali Esporte Interativo e TNT. Julio Cesar attualmente vive in Portogallo, dove si svolgeranno le Final Eight, e commenterà i quarti di finale, le due semifinali e la finalissima.

Le parole di Julio Cesar: “La considero la più importante competizione per club. Rappresenta tutto. Giocare in Champions League è un sogno che si avvera. Ogni giocatore dovrebbe avere l’opportunità di ascoltare la musica quando entri in campo”.

