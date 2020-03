Julio Cesar: “Inter, hai fatto bene a prendere Conte: è un vincente. Handanovic? Il migliore d’Italia”

Intervistato dal sito FootballNews24, l’ex portiere nerazzurro Julio Cesar ha parlato non solo della sua nuova attività di procuratore, ma anche dell’Inter di ieri e di oggi:

Ecco le sue parole: “I ricordi che ho sono indelebili, ogni giocatore che ha costituito quel gruppo ha avuto la possibilità di entrare nella storia di un grande club come l’Inter. Riguardo a Mourinho credo che il suo curriculum e i suoi titoli parlino per lui. Ora l’Inter non vince il campionato da molto tempo, ma credo che la società abbia fatto davvero bene a prendere Antonio Conte, è un allenatore vincente. Anche se la Juventus rimane ancora la squadra da battere. Il portiere più forte in Italia? Samir Handanovic”.

Attività da procuratore – “Alcuni imprenditori sportivi mi usavano, nel senso buono della parola, per catturare i giocatori. Quando mi sono ritirato ho capito che avrei potuto usare questa mia abilità a mio vantaggio e dunque ho creato la JC12 Sports.”



