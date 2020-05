Julio Cesar ricorda la parata su Messi: “I tifosi del Barca dicevano: ‘Quel bas***do l’ha presa!’. Gli interisti me ne parlano ancora”

La sua parata su Messi, nella finale di ritorno di Champions League, nel 2010, è storia. E Julio Cesar, ex portiere dell’Inter nell’anno del Triplete e non solo, ne ha riparlato oggi, in un’intervista rilasciata a Inter TV: “Sicuramente quella è una delle più belle e importanti parate che abbia mai fatto nella mia carriera – ha spiegato – C’è tutto un contesto intorno a quella parata: il giocatore che ha tirato non era uno scarso, stiamo parlando del migliore al mondo. La difficoltà della parata è una cosa per me strepitosa. Io, diversamente da altri portieri, non sono molto alto, sono 1,86: altri miei colleghi sono dei giganti, ma io avevo tanta forza nelle gambe”.

“In quel momento ho capito di avere fatto una bellissima parata con una gran difficoltà – continua l’Acchiappasogni – E’ stata importante anche perché è arrivata in un momento complicato della partita: al Barcellona bastavano due gol per passare il turno. Eravamo ancora 0-0, se loro avessero segnato quel gol le cose sarebbero diventate difficili. Riguardando le immagini, vedo i tifosi del Barcellona dietro di me che gridavano già al gol. Quando poi sono riuscito a fare la parata si sono messi le mani nei capelli, come a dire: ‘Non ci credo che questo bastardo ha fatto questa parata!’. Oggi, quando torno a Milano, tutti i tifosi mi parlano ancora di questa parata”.

