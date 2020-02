Julio Cesar alla Rinascente: “Bello stare con i tifosi nerazzurri. Se il mondo mi ha conosciuto è grazie all’Inter”

Julio Cesar è uno di quei giocatori (pardon, ex giocatori) che tornano indietro ogni volta che possono: tornano indietro – cioè – all’Inter, al mondo Inter, a tutto quello che riguardi l’ambiente nerazzurro: e questo sia con i fatti che, più semplicemente, con le parole. Anche perché, come ricordato dallo stesso brasiliano, è grazie all’Inter se qualcuno, nel mondo, ha cominciato a conoscerlo. E oggi, l’ex portiere nerazzurro – che ai tempi del regno Moratti vinse tutto con la maglia della Beneamata – ne ha parlato alla Rinascente di Roma, invitato in occasione degli Inter Days.

“E’ un enorme piacere, ancora vicino ai nostri tifosi interisti – ha detto l’Acchiappasogni ai tifosi presenti – Per me è meraviglioso, penso che sono stati tanti anni di impegno e lotta per questa società. Il mondo ha conosciuto Julio grazie a questa società. Devo ringraziare per sempre l’Inter e, quando posso, per me stare vicino ai tifosi e a questa società è sempre un piacere”, ha concluso.



