Julio Cesar: “Penso sempre al Triplete, orgoglioso di aver fatto la storia con l’Inter”

Come poter dimenticare l’annata del 2009/10 di Julio Cesar, vero guardiano della retroguardia nerazzurra con interventi decisivi e straordinari. Basti pensare ad una delle parate più iconiche dei suoi anni all‘Inter, nella semifinale di ritorno contro il Barcellona su Leo Messi: un tuffo alla sua destra sul sinistro a giro della Pulce che valse un gol e che consentì ai suoi di tenere ben saldo il risultato per poter accedere alla finale. Intervistato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, in un breve passaggio l’acchiappasogni ha celebrato i 10 anni dalla vittoria dell’ultima Champions League interista:

In questo giorni le capita mai di pensare al Triplete di dieci anni fa?

“Al Triplete penso sempre, non solo in questi giorni. E’ stato un trionfo straordinario, non a caso riuscito a poche squadre. Sono orgoglioso di aver messo un timbro nella storia dell’Inter e del calcio mondiale”.

Adesso dalla porta è passato al ruolo di agente: come va la nuova vita?

“Sono all’inizio, al momento gestisco Thiago Silva del Flamengo e Brazao, che l’Inter ha prestato all’Albacete. Sono due giovani portieri, ma è soltanto una coincidenza…”

