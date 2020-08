Junior Moraes: “Dobbiamo abbattere il gigante: loro favoriti, ma noi siamo in forma. Lukaku? Fantastico”

Si avvicina la semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk, la prima semifinale europea dei nerazzurri dall’annata memorabile del Triplete. Indubbiamente, una buona occasione per fare un passo avanti verso Colonia, ma l’avversario non è da sottovalutare: gli ucraini, dotati di una lunga serie di temibili brasiliani in rosa, sono pronti a dar del filo da torcere agli uomini di Conte. Il leader dello Shakhtar, Junior Moraes, ha parlato della sfida all’Inter in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Ecco, dunque, le parole del brasiliano: “La mia forza è riuscire a trovare sempre il modo per segnare. A

volte affronto difensori più fisici, forti sui cross, lavoro sugli spazi alle loro spalle. Ma sono bravo anche a inserirmi fra le linee. Il mio tiro non è male e con Taison e Marlos sappiamo cosa farà l’altro in anticipo“.

Poi, su Lukaku: “È un giocatore fantastico, top level. Ovviamente dovremo farci attenzione, in ogni momento può cambiare la partita: può difendere palla, tirare, ribaltare l’azione con uno scatto. Romelu o Lautaro come compagno? Romelu potrebbe aiutarmi e aprirmi spazi, con Lautaro sarebbero scambi veloci. Ma vanno bene entrambi“.

Infine, sull’Inter: “Non è un segreto che la forza dell’Inter sia principalmente nella loro difesa e nel loro fisico. Ma se lo Shakhtar vuole essere re, deve abbattere il gigante. Loro sono i favoriti, ma noi siamo in forma e in fiducia. E in un solo match tutto può succedere. Voglio fare la storia, come lo Shakhtar della Coppa UEFA 2009. Il loro stile di gioco? Da attaccante a me piacerebbe sempre che la mia squadra avesse la palla, ma Conte ottiene grandi risultati in questo modo, quindi è un buon lavoro“.

